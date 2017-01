BPOL-KS: Lokführer mit Laserpointer geblendet

Ahnatal-Weimar (Landkreis Kassel) (ots) - Unbekannte haben am vergangenen Freitag (13.1.) den Lokführer einer Kurhessenbahn bei Ahnatal-Weimar mit einem Laserpointer geblendet. Der Mann blieb zum Glück unverletzt. Die Unbekannten standen am Ende des Bahnsteiges 1 und richteten einen Laserstrahl auf den Bahnmitarbeiter, als er mit seinem Zug in Richtung Kassel fahren wollte.

Vermutlich jugendliche Täter

Nach Angaben des Lokführers soll es sich bei den Tätern um Jugendliche gehandelt haben.

"Laser sind keine Spielzeuge!"

Durch den Laserbeschuss können irreversible schwerste Schäden der Augen entstehen. Kommt es zu Unfällen im Zusammenhang mit der missbräuchlichen Verwendung von Laserpointern, so stehen nicht nur Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung und des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr im Fokus. Auch erhebliche zivilrechtliche Folgen können auf die Verursacher zu kommen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise sind erbeten unter der Telefon-Nr. 0561 / 81616 - 0 bzw. der kostenfreien Service-Nr. der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder über www.bundespolizei.de .

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell