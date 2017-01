BPOL-KS: Vandalismus im Bahnhof Gießen - Feuermelder aktiviert

Gießen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Freitag, dem 30.12.2016, gegen 12 Uhr, die Scheibe des Feuermelders am Ausgang der Bahnhofshalle in Richtung Bahnsteig 11 eingeschlagen und dadurch den Alarm ausgelöst.

Hierdurch wurde die Berufsfeuerwehr Gießen alarmiert. Diese rückte mit einem Löschzug, in 10-Mann-Stärke, an.

Diese Handlung war kein Streich, sondern eine Straftat "Missbrauch von Nothilfeeinrichtungen". Die Bundespolizei hat deshalb die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugenhinweise erbeten: Wer Angaben zu dem Fall oder anderen Vandalismustaten im Bereich von Bahnanlagen machen kann, wird gebeten sich unter der Tel. 0561/81616-0, der kostenfreien Nr. der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder über Internet www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell