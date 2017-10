BPOL-F: Vorführung beim Haftrichter wegen Gepäckdiebstahls

Frankfurt am Main (ots) - Am 8. Oktober 2017 gegen 22.40 Uhr nahm die Bundespolizei am Frankfurter Hauptbahnhof einen 38-jährigen Mann fest, der eine in der Schließfachanlage deponierte Sporttasche mit 330 Euro entwendet hatte. Der mutmaßliche Täter konnte zunächst mit seiner Beute unerkannt entkommen. In einer sofort eingeleiteten Fahndung im Hauptbahnhof konnte die Bundespolizei den Mann jedoch feststellen und das Stehlgut, bis auf eine Sporttasche sowie zwei Bücher, sicherstellen. Die Bundespolizisten leiteten gegen den mutmaßlichen Dieb ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein und führen ihn am 9. Oktober dem zuständigen Haftrichter vor.

