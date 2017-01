BPOL-F: Tourist aus Japan um 5600EUR Bargeld erleichtert

Frankfurt am Main (ots) - Am Mittwochmorgen, gegen 10 Uhr, wurde ein 60-jähriger japanischer Tourist im Frankfurter Hauptbahnhof bestohlen und um 5600EUR Bargeld erleichtert. Bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt gab er an, dass ihm ein unbekannter Täter absichtlich seine Jacke in einem ICE verschmutzt hätte. Als er zur Toilette ging, um die Verschmutzungen zu entfernen, sei ihm sein Koffer gestohlen worden. Neben den 5.600EUR Bargeld befanden sich in seinem Gepäck ein hochwertiges Laptop und diverser persönliche Gegenstände. Den Gesamtschadenshöhe bezifferte er auf etwa 9000EUR. Trotz einer Absuche des Hauptbahnhofes durch Beamte der Bundespolizei blieben der Koffer und das Bargeld verschwunden.

Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahl setzte der Tourist seine Reise fort.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell