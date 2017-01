BPOL-F: Bundespolizei nimmt zwei Schläger im Hauptbahnhof Frankfurt am Main fest

Frankfurt am Main (ots) - Im Hauptbahnhof Frankfurt am Main gerieten am gestrigen Abend gegen 22.30 Uhr drei Personen in eine handfeste Auseinandersetzung. Auslöser der Eskalation war, dass ein rumänischer 17-jähriger Jugendlicher aus Kelsterbach einem Angestellten der Markthalle im Bahnhof die Tür gegen den Kopf stieß, als dieser die Lokalität verschließen wollte. Der Geschädigte konnte den Jugendlichen anschließend festhalten und die Bundespolizei alarmieren. Als die 18-jährige Freundin des Beschuldigten auf den Vorfall aufmerksam wurde, schlug sie dem Marktangestellten mit der Faust auf den Kopf. Beide Personen konnten von einer Streife der Bundespolizei wenig später festgenommen werden. Auf der Wache wurden bei der Freundin des Jugendlichen zudem noch 1,5g Cannabis aufgefunden und sichergestellt.

Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen gefährlicher Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden Beide wieder entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell