BPOL-F: Haftbefehl im Hauptbahnhof Frankfurt vollstreckt

Frankfurt am Main (ots) - Am Dienstag, kurz vor Mitternacht, wurde ein 27-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger einer Personenüberprüfung im Hauptbahnhof Frankfurt unterzogen. Dabei wurde bekannt, dass die Person von der Staatsanwaltschaft Frankfurt/M wegen Diebstahl zur Festnahme ausgeschrieben war. Die Geldstrafe von 520EUR konnte die Person nicht begleichen, sodass eine Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Frankfurt- Preungesheim erfolgte.

