BPOL-F: Zu tief ins Glas geschaut

Frankfurt am Main (ots) - Am Montag mussten zwei männliche Personen in den Zellen der Bundespolizeiinspektion Frankfurt/M ausgenüchtert werden.

Gegen 15 Uhr wurde ein 38-jähriger wohnsitzloser polnischer Staatsangehöriger hilflos in der B-Ebene des Hauptbahnhofes aufgefunden. Eine Atemalkohlkontrolle ergab einen Wert von 2,83 Promille. Am späteren Abend gegen 23 Uhr erging es einem 55-jährigen Deutschen aus Heusenstamm ähnlich. Er hatte 2,10 Promille Atemalkohol.

Erst als sich Beide wieder selbstständig orientieren konnten, wurden sie entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell