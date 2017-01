BPOL-F: Videoüberwachung ermöglicht Festnahme

Frankfurt am Main (ots) - Ein 34-jähriger wohnsitzloser Deutscher wurde heute Morgen, gegen 1.30 Uhr, über die Videoüberwachung im Hauptbahnhof Frankfurt/M dabei beobachtet, wie er augenscheinlich einen fremden Rucksack durchwühlte. Beamte der Bundespolizei kontrollierten die Person anschließend und stellten Gegenstände fest, die offensichtlich aus dem Gepäckstück entnommen wurden. Der Geschädigte, der sich wenig später meldete, gab an, dass er sein Gepäck kurz unbeaufsichtigt gelassen hatte. Diesen Moment nutzte der Beschuldigte aus und durchwühlte die Tasche nach Wertgegenständen. Neben drei Elektronischen-Tickets für die Bahn, die er aus dem Rucksack entwendet hatte, führte die Person sechs verbotene Böller mit sich. In der linken Jackentasche wurde zudem ein zugriffbereites Messer aufgefunden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Person von den Justiz-Behörden in Frankfurt/M wegen Diebstahlsdelikten gesucht wird.

Der Beschuldigte wird im Laufe des heutigen Tages dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell