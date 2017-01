BPOL-F: Taschendieb schluckt Drogen

Frankfurt am Main (ots) - Am Montag, gegen 16 Uhr, kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Frankfurt/M einen 40-jährigen Deutschen und stellten dabei zunächst eine geringe Menge Heroin fest. Die Person wurde vorläufig festgenommen und anschließend auf der Dienststelle durchsucht. Hierbei wurden weitere geringe Mengen Drogen festgestellt, unter anderem vier Amphetamine in Tablettenform. Noch bevor die Beamten die Tabletten einziehen konnten, schluckte der Beschuldigte ohne Vorwarnung zwei der Tabletten. Durch einen hinzugezogenen Notarzt wurde eine Gefährdung der Person ausgeschlossen. Weiterhin wurden bei der Durchsuchung verschiedene Geldbörsen und Handtaschen aufgefunden. Diese konnten Diebstählen aus dem Stadtgebiet Offenbach zugeordnet werden.

Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Diebstahl wurde der Beschuldigte auf freiem Fuß belassen.

