BPOL-F: Schwarzfahrer verletzt Kontrolleur der DB AG in S-Bahn

Frankfurt am Main (ots) - Am Dienstagmorgen, gegen 6 Uhr, wurde in Frankfurt am Main in der S-Bahnlinie 1 am S-Bahnhof Frankfurt/Main Konstablerwache ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG durch einen Schwarzfahrer verletzt.

Der Fahrkartenkontrolleur überprüfte routinemäßig die Fahrscheine, als ihm ein 22-jähriger Eritreer aus Frankfurt ein abgelaufenes Ticket vorzeigte. Nachdem er durch den Mitarbeiter der DB AG darauf hingewiesen wurde, dass der Fahrschein ungültig sei, versetzte ihm der Schwarzfahrer unvermittelt einen Kopfstoß ins Gesicht und wollte flüchten. Dies konnte jedoch durch schnelles Zupacken weiterer Kontrolleure verhindert werden.

Beamte der alarmierten Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main brachten den Delinquent unter Kontrolle und versorgten die Verletzung des Kontrolleurs, welche durch den Kopfstoß entstand. Er konnte seinen Dienst im Anschluss fortsetzen. Der Tatverdächtige wurde zur Wache der Bundespolizei im Frankfurter Hauptbahnhof gebracht, wo eine Atemalkoholkonzentration von 1,33 Promille festgestellt wurde. Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Körperverletzung und Betruges durfte der Mann die Wache wieder verlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell