BPOL-F: Fahndung nach Gepäckdieb erfolgreich

Frankfurt am Main (ots) - Ein 33 Jahre alter Bulgare aus Wiesbaden wurde am Dienstagnachmittag, gegen 14 Uhr, im Hauptbahnhof Frankfurt am Main bestohlen.

Der Mann wollte zum S-Bahnbereich, er hatte jedoch soviel Gepäck dabei, dass er nicht alles auf einmal mit der Rolltreppe hinunter bringen konnte und eine Reisetasche für einen kurzen Augenblick unbeaufsichtigt lies. Diese Gelegenheit nutzte ein Dieb und griff sich das Gepäckstück samt Inhalt. Als der Reisende zurückkam und den Diebstahl bemerkte, begab er sich sofort zur Wache der Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main im Hauptbahnhof.

Hier werteten Polizeibeamte die in Frage kommenden Videokameras umgehend aus und erkannten eine verdächtige Person. Nach einer eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige im Hauptbahnhof durch eine Streife gestellt und vorläufig festgenommen werden. Es handelte sich hierbei um einen 40-jährigen wohnsitzlosen Deutschen.

Als der Dieb samt Diebesgut zur Wache gebracht wurde, nahm der Reisende sein Eigentum wieder in Besitz und stellte erleichtert fest, dass nichts fehlte. Gegen den Langfinger wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Er wurde in das Polizeigewahrsam überstellt und wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell