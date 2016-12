BPOL-F: Dieb drohte mit Messer - Festnahme im Hauptbahnhof

Frankfurt am Main (ots) - In der Markthalle im Frankfurter Hauptbahnhof wurde am Mittwochabend, gegen 21.30 Uhr, ein 33-jähriger lybischer Staatsangehöriger von einer Streife der Bundespolizei festgenommen, der einem Reisenden das Laptop gestohlen und einen Sicherheitsmitarbeiter des Marktes mit einem Messer bedroht hatte.

Als der Dieb unmittelbar nach dem Diebstahl mit dem Laptop flüchten wollte und von einem Sicherheitsmitarbeiter festgehalten wurde, bedrohte er den Mitarbeiter des Marktes mit einem Messer. Der wiederum reagierte überaus schnell und konnte den Mann entwaffnen und bis zum Eintreffen der Streife festhalten.

Der Täter, gegen den ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Diebstahl eingeleitet wurde, wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

