POL-HH: 171009-2. Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind in Hamburg-Lohbrügge

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Lohbrügge ist gestern Abend ein 12-jähriges Kind schwer verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wechselte der dunkel gekleidete Junge in der Korachstraße, an einer dunklen und unübersichtlichen Stelle die Fahrbahn von links nach rechts, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Eine 36-jährige Polo-Fahrerin, die mit ihrem Pkw von rechts kommend, die Korachstraße in aufsteigende Richtung befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und ihr VW kollidierte mit dem Kind. Der Junge wurde vom linken Außenspiegel des Pkw erfasst und stürzte. Hierbei zog er sich Frakturen am Knöchel zu. Der Junge wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert und dort stationär aufgenommen.

Am Pkw entstand Sachschaden.

