POL-HH: 170209-3. Schwerer Raub mit Schusswaffe in Hamburg-Allermöhe - Zeugenaufruf!

Hamburg (ots) - Tatzeit: 08.02.2017, 22:53 Uhr Tatort: Hamburg-Allermöhe, Von-Hacht-Weg

Ein bislang unbekannter Mann soll Mittwochabend einer 35-Jährigen ihre Handtasche geraubt und sie mit einer Schusswaffe bedroht haben. Die weiteren Ermittlungen hat das Raubdezernat für die Region Bergedorf (LKA 173) übernommen.

Die Geschädigte stieg am S-Bahnhof Allermöhe aus der Bahn und begab sich zu Fuß zu ihrer Wohnung. Dabei fiel ihr bereits in der Otto-Grot-Straße ein Mann auf, bei dem es sich mutmaßlich um den späteren Täter handelte.

Als die 35-Jährige ihr Wohnhaus erreicht hatte, schloss sie die Hauseingangstür auf und betrat das Treppenhaus. In dieser Situation kam ein maskierter Mann auf sie zugelaufen und drängte sich mit in das Treppenhaus. Der Mann bedrohte die Geschädigte mit einer Schusswaffe und raubte ihre Handtasche. Anschließend flüchtete er aus dem Treppenhaus.

Die Geschädigte begab sich in ihre Wohnung und alarmierte die Polizei.

Die Fahndung mit neun Funkstreifenwagen führte nicht zur Festnahme des Täters, der wie folgt beschrieben wird:

- Männlich - südländische Erscheinung - 17 bis 25 Jahre alt - 160 bis 175cm groß - schlanke Statur - dunkle Kleidung - maskiert - führte eine Schusswaffe bei sich

Bereits am Dienstagabend war es zu einer ähnlichen Tat gekommen, bei der die Geschädigte vom S-Bahnhof Allermöhe kam und im Von-Hacht-Weg von einem Mann mit einer Schusswaffe bedroht wurde (siehe hierzu auch Pressemitteilung 170208-3.). Auch am Dienstagabend wurde die Handtasche der Geschädigten geraubt. Ob es sich in beiden Fällen um denselben Täter handeln könnte, wird derzeit geprüft.

Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/ 4286- 56789 zu melden.

Uh.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell