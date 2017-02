POL-HH: 170203-6. Festnahme und Zuführung eines Taschendiebes in Hamburg-St.Georg

Hamburg (ots) - Tatzeit: 08.12.2016 - 02.02.2017 Tatort: Hamburg-St.Georg und Hamburger Stadtgebiet

Zivilfahnder der Bundespolizei haben am gestrigen Tage auf dem Steindamm in Hamburg-St.Georg einen 16-jährigen Marokkaner vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in mindestens 15 Fällen Taschendiebstähle im Hamburger Stadtgebiet begangen zu haben. Das zuständige Landeskriminalamt 116 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Eine 21-jährige Frau bemerkte gestern Morgen auf einer Rolltreppe am Hauptbahnhof, dass ihr Handy aus der Jackentasche entwendet worden war. Sie erstattete in der Folge Strafanzeige. Beamte der Bundespolizei sichteten daraufhin Videoaufzeichnungen und erkannten den einschlägig polizeibekannten Tatverdächtigen bei der Tatausführung. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige am Steindamm in St.Georg vorläufig festgenommen werden. Die Beamten stellten bei ihm das zuvor gestohlene Handy sicher. Am Polizeikommissariat 11 verhielt sich der Tatverdächtige aggressiv und spuckte einem Beamten ins Gesicht. Hierzu fertigten die Beamten eine weitere Strafanzeige gegen den Marokkaner.

Nach derzeitigem Sachstand können dem Tatverdächtigen, der sich bis Anfang Dezember 2016 noch in Untersuchungshaft befunden hatte, seit seiner Entlassung 15 Taschendiebstähle im Hamburger Stadtgebiet zugeordnet werden.

Der 16-Jährige wurde dem Haftrichter zugeführt.

Wun.

