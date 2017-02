POL-HH: 170202-4. Zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen - BAO Castle ermittelt

Hamburg (ots) - Tatzeit: 01.02.2017, 19:10 Uhr Tatort: Hamburg-Horn, O´swaldstraße

Beamte des Polizeikommissariates 42 haben gestern Abend zwei Albaner (25, 27) wegen des Verdachts des versuchten Einbruchdiebstahls vorläufig festgenommen. Der Kriminaldauerdienst übernahm die Ermittlungen.

Ein aufmerksamer Nachbar beobachtete die beiden Tatverdächtigen, als sie eine Tasche in einem Gebüsch versteckten und anschließend auf einen Balkon einer Wohnung im Hochparterre kletterten. Der Zeuge verständigte über den Notruf die Polizei.

Als die Beamten am Tatort eintrafen, befanden sich die Tatverdächtigen noch auf dem Balkon. Die mutmaßlichen Einbrecher wurden vorläufig festgenommen und zum Polizeikommissariat 42 gebracht.

Die Beamten stellten an der Balkontür frische Hebelspuren fest. In dem Gebüsch konnten die Beamten eine Tasche finden, in der sich diverses Diebesgut befand. Ermittlungen ergaben, dass die Gegenstände aus der Tasche aus einem bereits angezeigten Einbruchsdiebstahl stammten.

Die Kriminalbeamten boten den Beschuldigten rechtliches Gehör an. Anschließend wurde sie erkennungsdienstlich behandelt und einem Haftrichter zugeführt.

Schö.

