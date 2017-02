POL-HH: 170202-3. Eine vorläufige Festnahme nach versuchtem Einbruch in einen Kiosk in Hamburg-Harburg

Hamburg (ots) - Tatzeit: 02.02.2017, 03:16 Uhr Tatort: Hamburg-Harburg, Eißendorfer Straße

Polizeibeamte des Polizeikommissariats 46 haben in der Nacht einen 42- jährigen Rumänen vorläufig festgenommen, der gemeinsam mit seinem Komplizen versucht haben soll, in einen Kiosk einzubrechen.

Das Einbruchsdezernat der Region Harburg übernahm die Ermittlungen.

Ein aufmerksamer Zeuge hörte verdächtige Geräusche und schaute aufgrund dessen aus seinem Fenster. Dabei beobachtete er, wie sich zwei mutmaßliche Einbrecher an einer Tür des Kiosks zu schaffen machten. Der Zeuge verständigte über den Notruf die Polizei. Kurz bevor die Polizeibeamten am Tatort eintrafen, entfernten sich die mutmaßlichen Einbrecher in Richtung Kerschensteinerstraße.

Fünf Funkstreifenwagen übernahmen die Sofortfahndung und konnten einen 42-jährigen Rumänen in der Nähe des Tatortes, versteckt hinter einer Garage antreffen und vorläufig festnehmen.

Bei dem Tatverdächtigen konnte ein Schraubendreher sichergestellt werden.

Der Beschuldigte wurde nach Angebot von rechtlichem Gehör im Anschluss dem Haftrichter zugeführt.

Die Fahndung nach dem Komplizen verlief ergebnislos.

Der Flüchtige kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 180 cm - schlanke Figur - dunkel bekleidet

Zeugen, die Angaben zu dem zweiten Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Hinweisnummer 040/ 4286- 56789 zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell