POL-HH: 170201-6. Schussabgabe durch Polizeibeamten in St. Georg

Hamburg (ots) - Tatzeit: 01.02.2017, 15:59 Uhr Tatort: Hamburg-St.Georg, Robert-Nhil-Straße

Ein Polizeibeamter (46) des Polizeikommissariates 11 wurde am heutigen Nachmittag von einem 33-Jährigen mit einem Messer angegriffen und machte zur Abwehr des Angriffes von seiner Schusswaffe Gebrauch.

Nach bisherigen Ermittlungen wurde der in zivil befindliche Beamte von zwei Passantinnen um Hilfe gebeten. Die beiden Frauen hatten zuvor im Bereich der Robert-Nhil-Straße eine aggressiv verhaltene männliche Person mit einem Messer bewaffnet beobachtet. Der Polizeibeamte konnte den Mann in unmittelbarer Nähe feststellen. Dieser zeigte sich dem Beamten gegenüber sehr aggressiv und griff ihn mit einem Messer an.

Der Beamte setzte zunächst Pfefferspray ein. Der Mann versuchte jedoch weiter, auf den Beamten einzustechen, so dass dieser, um den Angriff abzuwehren, von seiner Schusswaffe Gebrauch machte.

Der aus Ghana stammende Mann wurde verletzt und nach medizinischer Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen wurden vom zuständigen Landeskrimnalamt 11 übernommen und dauern aktuell noch an.

Das Dezernat für interne Ermittlungen ist in eigener Zuständigkeit tätig.

Schö.

