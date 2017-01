POL-HH: 170130-1. Mutmaßliche Einbrecherin festgenommen und dem Haftrichter zugeführt

Hamburg (ots) - Tatzeit: 29.01.2017, 13:30 Uhr Tatort: Hamburg-Rahlstedt, Alte Berner Straße

Beamte des Polizeikommissariates 38 haben eine 24-jährige Serbin wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls vorläufig festgenommen. Der Kriminaldauerdienst übernahm die Ermittlungen.

Zeugen befanden sich auf dem Balkon ihres Hauses, als sie plötzlich ein klirrendes Geräusch vom Nachbargrundstück hörten. Die Zeugen bemerkten die Tatverdächtige, als sie vom hinteren Teil des Nachbargrundstückes nach vorne kam und kurz darauf wieder hinter dem Haus verschwand. Nachdem erneut ein Scheibenklirren zu hören war, informierten die Zeugen die Polizei.

Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, stellten sie eine eingeschlagene Fensterscheibe am Einfamilienhaus fest. Das Haus wurde durch die Beamten betreten und durchsucht. In einem Schrank wurde die 24-jährige Tatverdächtige schließlich von den Einsatzkräften aufgefunden und vorläufig festgenommen.

Bei der Durchsuchung der Serbin stellten die Beamten vier Armbanduhren sowie eine Taschenuhr als mögliches Diebesgut sicher.

Die Beschuldigte wurde im Anschluss zum Polizeikommissariat 38 gebracht.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes boten der Beschuldigten rechtliches Gehör an. Anschließend wurde sie erkennungsdienstlich behandelt.

Die Beschuldigte ist bereits mehrmals mit Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Das für die Region Wandsbek zuständige Einbruchsdezernat prüft nun, ob sie auch für weitere Einbrüche als Tatverdächtige in Frage kommt.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde die 24-Jährige dem Haftrichter zugeführt.

Schö.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell