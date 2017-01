POL-HH: 170126-3. Zwei mutmaßliche Einbrecher vorläufig festgenommen - BAO Castle ermittelt

Hamburg (ots) - Tatzeit: 25.01.2017, 17:30 Uhr Tatort: Hamburg-Niendorf, Kassubenweg

Beamte des Polizeikommissariates 24 haben zwei Albaner (26, 33) wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls vorläufig festgenommen. Die Soko Castle hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein 16-jähriger Jugendlicher befand sich alleine im Obergeschoß des Elternhauses, als er plötzlich vermeintliche Einbruchsgeräusche im Erdgeschoß hörte. Nachdem er die Polizei informierte, begab er sich in das Erdgeschoß und bemerkte eine männliche Person vor dem Küchenfenster. Daraufhin lief der Teenager zurück in das Obergeschoß, verschloss sein Zimmer und versteckte sich in einer Abseite. In seinem Versteck konnte der Jugendliche hören, wie eine Scheibe zerbrach und im Anschluss Personen die Räumlichkeiten des Hauses betraten. Die mutmaßlichen Einbrecher traten die verschlossene Zimmertür des 16-Jährigen auf, konnten ihn jedoch nicht im Versteck finden.

Die inzwischen vor Ort befindlichen Polizeibeamten entdeckten am Haus eine eingeschlagene Terrassentür und bemerkten kurz darauf, wie die Tatverdächtigen das Haus aus einem Fenster verlassen wollten.

Beide Personen wurden angehalten und vorläufig festgenommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Albaner dem Haftrichter zugeführt.

