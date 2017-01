POL-HH: 170126-1. Mutmaßlicher Täter nach Schießerei vor Lokal in Hamburg-Barmbek-Süd festgenommen - ein Mittäter noch nicht identifiziert!(siehe auch Pressemitteilung 170101-1.)

Übersicht unbekannter Täter Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Tatzeit: 30.12.2016, 18:40 Uhr Tatort: Hamburg-Barmbek-Süd, Hamburger Straße

Nach einer Schießerei am 30.12.2016 vor einer Shisha Bar in Hamburg-Barmbek-Süd wurden heute die Wohnungen des mutmaßlichen Schützen und die Wohnung eines mutmaßlichen Tatbeteiligten durchsucht. Gegen den tatverdächtigen Schützen war bereits Haftbefehl erlassen worden, auch der zweite Tatverdächtige wurde dem Haftrichter zugeführt. Nach dem dritten Täter wird weiterhin gefahndet. Die Ermittlungen führt das LKA 65.

Der 36-jährige Geschädigte hatte zur Tatzeit seinen Pkw vor dem Lokal geparkt. Als er an den Kofferraum seines Fahrzeugs herantrat, näherten sich die Täter und gaben mehrere Schüsse auf ihn ab. Diese verfehlten ihn jedoch, sodass sich der 36-Jährige unverletzt in Sicherheit bringen konnte.

Durch umfangreiche Ermittlungen des LKA 65 in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Hamburg konnten nun der mutmaßliche Schütze und ein Mittäter ermittelt werden. Am heutigen Morgen wurden die vom Amtsgericht Hamburg erwirkten Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnanschriften der beiden Männer in Hamburg-Hamm-Nord und in Norderstedt vollstreckt. Der mutmaßliche Schütze, ein 22-jähriger Deutscher, wurde angetroffen und der vom Amtsgericht Hamburg erlassene Haftbefehl gegen ihn vollstreckt. Bei dem Mann wurde eine Jacke aufgefunden und sichergestellt, die der Tatverdächtige mutmaßlich zur Tatzeit trug.

In der Wohnung des Mittäters, einem zur Tatzeit 46-jährigen Iraner, wurden ein geladener Revolver und weitere Beweismittel gefunden. Auch der Mittäter wird dem Haftrichter zugeführt.

Die drei Täter hielten sich kurz vor der Tat in einer Spielhalle gegenüber des Tatortes auf, hierzu liegen Aufnahmen der Raumüberwachungskameras vor.

Die Identität des dritten Täters ist bislang unbekannt. Lichtbilder des dritten, noch nicht identifizierten, Täters sind dieser Pressemitteilung angehängt.

Zeugen, die Hinweise zur Identität des abgebildeten Mannes gaben können oder diesen erkennen, werden gebeten, sich unter der Hinweisnummer 040/ 4286- 56789 zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.

