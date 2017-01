POL-HH: 170125-3. Festnahme und Zuführung nach gefährlicher Körperverletzung in Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots) - Tatzeit: 24.01.2017, 21:40 Uhr Tatort: Hamburg-Billstedt, Sonnenland

Beamte des Polizeikommissariates 42 haben gestern Abend einen 23-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, seine 18-jährige Freundin wiederholt massiv mit Gegenständen geschlagen und verletzt zu haben. Das für den Bereich Beziehungsgewalt zuständige Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die 18-Jährige rief zur Tatzeit die Polizei, nachdem ihr 23-jähriger Lebensgefährte die Wohnung kurz verlassen und sie in der Wohnung eingeschlossen hatte. Zuvor hatte der Tatverdächtige massiv auf das Opfer u.a. mit einem Besenstiel eingeprügelt. Die 18-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige erschien kurze Zeit später an der Wohnungstür und wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Der 23-jährige polizeibekannte Mann wurde anschließend dem Haftrichter zugeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Wun.

