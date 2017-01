POL-HH: 170124-4. Einsatz der "Task-Force" - Zwei Festnahmen

Hamburg (ots) - Tatzeit: Montag, 23.01.2017, 05:30 Uhr - Dienstag, 24.01.2017, 04:00 Uhr Tatort: Hamburger Stadtgebiet

Im Rahmen eines erneuten Einsatzes der Task-Force zur Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren Drogenkriminalität haben Polizeibeamte 120 Personen überprüft und gegen 32 Personen Aufenthaltsverbote erteilt.

Die Fahnder nahmen einen 31-jährigen Tatverdächtigen nach dem Verkauf von acht Stangen Haschisch in der Straße Kleiner Pulverdeich vorläufig fest. Das Betäubungsmittel hatte der Tatverdächtige zuvor einem zivilen Beamten zum Kauf angeboten. Der 31-Jährige wurde bereits am 12.01.2017 und 19.01.2017 an der gleichen Örtlichkeit nach dem Handel mit Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen.

Die Beamten führten den Mann dem Haftrichter zu.

Außerdem konnten die Beamten einen mutmaßlichen kurdischen Dealer im Bereich der Straßburger Straße nach einem Drogenverkauf ebenfalls vorläufig festnehmen. Bei dem Tatverdächtigen stellten die Beamten für den Straßenverkauf portionierte Beutel mit Heroin (22,5 g)sowie 2312 Euro mutmaßliches Dealgeld sicher.

Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Haftrichter zugeführt.

Schö.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell