POL-HH: 170124-1. Mutmaßlicher Taschendieb festgenommen und dem Haftrichter zugeführt

Hamburg (ots) - Tatzeit: 23.01.2017, 13:38 Uhr Tatort: Hamburg-Altstadt, Mönckebergstraße

Beamte des Polizeikommissariates 14 haben einen 43-jährigen Rumänen nach einem Handydiebstahl vorläufig festgenommen. Das zuständige Landeskriminalamt 116 hat die Ermittlungen übernommen.

Die 23-jährige Geschädigte befand sich in einem Modegeschäft in der Mönckebergstraße, als sie plötzlich die Entwendung ihres Mobiltelefons aus der Jackentasche bemerkte. Sie stellte den mutmaßlichen Taschendieb zur Rede. Der 43-Jährige gab daraufhin der Geschädigten das Handy zurück und flüchtete in unbekannte Richtung.

Zivilfahnder des Polizeikommissariats 14 konnten nach Einsicht in das Videomaterial des Geschäftes und anschließender Personenbeschreibung den Tatverdächtigen im Bereich der Wandelhalle vorläufig festnehmen.

Der 43-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Haftrichter zugeführt.

Schö.

