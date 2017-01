POL-HH: 170122-5. Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung in Hamburg-St.Pauli

Hamburg (ots) - Tatzeit: 22.01.2017, 02:00 Uhr Tatort: Hamburg-St.Pauli, Schmuckstraße

Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Täter, der heute in den frühen Morgenstunden in Hamburg-St.Pauli einen 23-jährigen Mann schwer verletzt hat. Das für die Region Mitte zuständige Landeskriminalamt 11 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen wurden zur Tatzeit im Bereich Schmuckstraße auf Geräusche aufmerksam, die mutmaßlich von einer Auseinandersetzung zwischen Personen stammten. Kurze Zeit später konnten sie beobachten, dass sich eine männliche Person von einem dortigen Hinterhof in Richtung Große Freiheit entfernte. Die Zeugen begaben sich daraufhin in den Hinterhof und entdeckten dort den verletzten 23-Jährigen, leisteten erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der mutmaßliche Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- 25-30 Jahre - ca. 175 cm - kräftige Statur - dunkel gekleidet

Zeugen, die im Vorfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/426-56789 zu melden.

Wun.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell