POL-HH: 170122-4. Zeugenaufruf nach brutalem Überfall auf 87-jährige Frau in ihrer Wohnung in Hamburg-Tonndorf

Hamburg (ots) - Tatzeit: 22.01.2017, 01:00 Uhr Tatort: Hamburg-Tondorf, Friedrich-Ebert-Damm

Die Polizei Hamburg fahndet nach zwei unbekannten Tätern, die heute in den frühen Morgenstunden in die Wohnung einer 87-jährigen Frau eingebrochen sind und die Dame überfallen haben. Das für die Region Wandsbek zuständige Raubdezernat (LKA 154) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die unbekannten Täter hebelten zur Tatzeit die Balkontür auf, traten im Schlafzimmer an die bettlägerige 87-Jährige heran, blendeten sie mit einer Taschenlampe und bedrohten sie. Dabei rissen sie ihr die Halskette sowie die von ihr getragene Armbanduhr vom Körper und fragten sie nach dem Aufbewahrungsort ihres Bargeldes. In der Folge durchsuchten die Täter die Wohnung und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die 87-Jährige stand im Anschluss an die Tat aus ihrem Bett auf und stürzte wenig später in ihrer Wohnung. Allerdings konnte sie nun aus eigener Kraft nicht wieder aufstehen oder Hilfe herbeirufen. Erst gegen 9:00 Uhr heute Morgen wurde die 87-Jährige durch eine Mitarbeiterin eines Pflegedienstes in ihrer hilflosen Situation gefunden, woraufhin die Polizei alarmiert wurde. Die Geschädigte wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Nur einer der beiden Täter kann von ihr beschrieben werden:

- männlich - sprach akzentfreies Deutsch - trug einen dunklen Arbeitsanzug (ähnlich der "Hochbahn-Uniform")

Zeugen, die zur Tatzeit oder am gestrigen Abend verdächtige Beobachtungen insbesondere im Bereich Friedrich-Ebert-Damm, Walddörferstraße, Nordstrandweg, Sylter Weg gemacht haben oder Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 zu melden.

Wun.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell