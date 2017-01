POL-HH: 170122-1. Zeugenaufruf nach Überfall auf Spielhalle in Hamburg-Heimfeld

Hamburg (ots) - Tatzeit: 20.01.2017, 23:30 Uhr Tatort: Hamburg-Heimfeld, Stader Straße

Die Polizei Hamburg fahndet nach zwei unbekannten Tätern, die am späten Freitagabend eine Spielhalle in Hamburg-Heimfeld überfallen haben. Das für die Region zuständige Raubdezernat des Landeskriminalamts (LKA 184) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die beiden maskierten Täter passten den 56-jährigen Angestellten der Spielhalle zur Tatzeit im Eingangsbereich ab und drängten ihn in den Innenraum. Dort wurde ihm ein unbekannter Gegenstand an den Kopf gedrückt und er zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Die Täter entwendeten darüber hinaus das Handy sowie den Laptop des 56-Jährigen und flüchteten anschließend aus der Spielhalle in unbekannte Richtung.

Eine Sofortfahndung mit acht Funkstreifenwagen führte nicht zur Festnahme der Männer.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- 25-30 Jahre - ca. 180 cm - osteuropäischer Akzent - bekleidet mit schwarzer Kapuzenjacke

Täter 2:

- 25-30 Jahre - ca. 180 cm - bekleidet mit schwarzer Kapuzenjacke sowie dunkler Trainingshose mit weißer Aufschrift

Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 zu melden.

Wun.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell