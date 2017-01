POL-HH: 170120-3. Festnahme und Zuführung eines mutmaßlichen Brandstifters in Hamburg-St.Georg

Hamburg (ots) - Tatzeit: 16.01.2017, 03:19 Uhr Tatort: Hamburg-Lurup, Rugenbarg

Polizeibeamte haben gestern Abend um 18:40 Uhr auf dem Steindamm in Hamburg-St.Georg einen 60-jährigen Deutschen festgenommen, der im Verdacht steht, zur Tatzeit in Hamburg-Lurup sieben Fahrzeuge in Brand gesetzt zu haben.

Aufgrund intensiver Ermittlungen des für Branddelikte zuständigen Landeskriminalamts 45 sowie der Staatsanwaltschaft Hamburg wurde durch das Amtsgericht Hamburg ein Haftbefehl gegen den 60-Jährigen erlassen.

Der Haftbefehl wurde gestern Abend durch Polizeikräfte in Hamburg-St.Georg vollstreckt. Ein von ihm zwischenzeitlich dort bewohntes Zimmer wurde anschließend durchsucht.

Der in der Vergangenheit bereits einschlägig in Erscheinung getretene 60-Jährige wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung dem Haftrichter zugeführt.

Die Ermittlungen des LKA 45 dauern an.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell