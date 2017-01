POL-HH: 170119-3. Ankündigung der Entschärfung einer Fliegerbombe am 20.01.2017

Evakuierungsbereich und Warnbereich Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Zeit: 20.01.2017, ab 06:00 Uhr Ort: Verkehrshafen im Harburger Binnenhafen, zwischen Veritaskai und Lotsekai

Am 20.01.2017 soll erneut ab 06:00 Uhr eine Fliegerbombe im Harburger Binnenhafen entschärft werden. Es ist von erheblichen Verkehrsbehinderungen auszugehen.

Bei heute durchgeführten Sondierungsmaßnahmen bemerkten Taucher einen verdächtigen, ca. 2 Meter langen Gegenstand im Wasser. Der Gegenstand befindet sich zwischen Veritaskai und Lotsekai, etwa in der Mitte des Fahrwassers. Die vom Kampfmittelräumdienst angeforderten Taucher der Feuerwehr identifizierten den Gegenstand als eine ca. 2000 lbs schwere Fliegerbombe.

Morgen, ab 06:00 Uhr werden im Evakuierungsbereich Evakuierungsmaßnahmen durchgeführt. Im Warnbereich wird luftschutzmäßiges Verhalten angeordnet.

Evakuierungsbereich Ab 08:00 Uhr muss der Evakuierungsbereich (Radius ca. 300 Meter um die zu entschärfende Fliegerbombe)vollständig geräumt sein.

Warnbereich Ab 09:30 Uhr luftschutzmäßiges Verhalten (die Häuser nicht verlassen, Fenster und Türen geschlossen halten, kein Personen- und Fahrzeugverkehr auf der Straße und auf dem Wasser) für ca. 2 Stunden bis zur Entwarnung(Radius bis zu 1300 Meter um die zu entschärfende Fliegerbombe).

Straßensperrungen Aufgrund der Bombenentschärfung ist es erforderlich, die Straßen Kanalplatz, Veritaskai, Treidelweg, Lotsestieg, Lotsekai am 20.01.2017, ab 06:00 Uhr voll zu sperren. Von Teilsperrungen betroffen, sind die Straßen Nartenstraße, Schellerdamm, Theodor-York-Str., Neuländer Straße, Zitadellenstraße.

Ab 09:30 Uhr erfolgen dann erweiterte Sperrungen in einem Bereich von 1,3 km Radius um den Bombenfund:

B73 zwischen Bissingstraße und A 253, beide Fahrtrichtungen A 253 zwischen AS Harburg und AS Wilhelmsburg Süd, beide Fahrtrichtungen Seehafenstraße- Karnapp- Seevestraße in beide Richtungen Die großräumige Umfahrung des Bereiches ist erforderlich.

Sperrungen im ÖPNV Ab 09:30 Uhr wird der S-Bahn-Verkehr auf den Linien 3 und 31 in diesem Bereich eingestellt. Gleiches gilt für den Regional- und Fernbahnverkehr. Der Linienbusverkehr wird in diesem Bereich ebenfalls eingestellt.

Dieser Mitteilung ist eine Karte mit dem morgen zu evakuierenden Bereich angehängt. Diese Karte ist ein Vorabentwurf und kann morgen ggf. abweichen.

