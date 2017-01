POL-HH: 170119-1. Eine Festnahme nach erfolgreicher Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Bramfeld

Hamburg (ots) - Zeit: 18.01.2017, 20:25 Uhr Ort: Hamburg-Bramfeld, Carl-Bremer-Ring

Polizeibeamte haben gestern Abend in Hamburg-Bramfeld einen 20-jährigen Deutschen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, am 15.01.2017 einen 19-Jährigen in der Werner-Otto-Straße mit einem Messer angegriffen und verletzt zu haben. (siehe dazu Pressemitteilungen 170115-5 und 170118-4).

Aufgrund einer am gestrigen Tage um 16:00 Uhr eingestellten Öffentlichkeitsfahndung mit einem Bild des Täters aus einer Überwachungskamera gingen in sehr kurzer Zeit zahlreiche Hinweise auf den 20-jährigen Tatverdächtigen bei der Polizei ein. Der 20-Jährige wurde in der Folge durch Beamte des LKA 24 in Zusammenarbeit mit Zivilfahndern des Polizeikommissariates 36 im Carl-Bremer-Ring in Hamburg-Bramfeld vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen werden durch das Landeskriminalamt 41 / Mordkommission weitergeführt. Der Tatverdächtige wird am heutigen Tage dem Haftrichter zugeführt.

Dazu Polizeipräsident Ralf Martin Meyer: "Gerade dieser Sachverhalt verdeutlicht, wie wichtig es im Einzelfall sein kann, die Öffentlichkeit zeitnah durch vorhandenes Bild- oder Videomaterial in Fahndungsmaßnahmen einzubeziehen. In enger Zusammenarbeit zwischen Polizei und der Staatsanwaltschaft ist es dadurch in kürzester Zeit gelungen, einen gefährlichen Straftäter aus dem Verkehr zu ziehen."

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell