POL-HH: 170118-5 - Schwerer Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Radfahrerin in Hamburg-Farmsen-Berne

Hamburg (ots) - Zeit: 18.01.2017, 11:39 Uhr Ort: Hamburg-Farmsen-Berne, Beim Farenland

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Lkw erlitt eine 56-jährige Radfahrerin heute Mittag in Hamburg-Farmsen-Berne tödliche Verletzungen. Der 62-jährige Lkw-Fahrer befuhr zur Unfallzeit die Straße Beim Farenland in Richtung Berner Heerweg, als der Verkehr in Höhe der Straßeneinmündung De Beern ins Stocken kam und der 62-Jährige sein Fahrzeug in Höhe der Einmündung anhalten musste. Die 56-jährige Radfahrerin befuhr zu diesem Zeitpunkt die Straße De Beern in Richtung Beim Farenland, stieg vor der Einmündung von ihrem Fahrrad ab und schob das Fahrrad direkt vor den dort wartenden Lkw auf die Fahrbahn. Da im Gegenverkehr allerdings noch ein Fahrzeug fuhr, musste sie vor dem Lkw warten. In diesem Augenblick rollte der Verkehr wieder an und der Lkw-Fahrer stieß gegen die vor ihm wartende Radfahrerin, die unter den Lkw geriet und von diesem überrollt wurde. Die 56-Jährige erlitt dadurch tödliche Verletzungen und verstarb noch am Unfallort. Der 62-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Verkehrsunfalldienst Ost hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Ein Sachverständiger wurde zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hinzugezogen.

Während der Unfallaufnahme war die Straße Beim Farenland in beide Richtungen gesperrt.

Wun.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell