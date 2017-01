POL-HH: 170117-6. Öffentlichkeitsfahndung nach 17-Jähriger

Yael Meyer / Polizei Hamburg Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Zeit: 09.01.2017, 17:00 Uhr Ort: Hamburg-Winterhude / Hamburg-Ohlsdorf

Seit dem 09.01.2017 wird die 17-jährige Yael Meyer aus Hamburg-Winterhude vermisst. Die Polizei Hamburg fahndet nun mit einem Foto nach der Vermissten.

Yael Meyer wurde am 09.01.2017 nach einem Streit im Elternhaus in Hamburg-Winterhude in die Obhut des Kinder- und Jugendnotdienstes in Hamburg-Ohlsdorf übergeben. Noch am selben Tag entfernte sich Yael von dort mit unbekanntem Ziel.

Bisher getroffene Maßnahmen führten nicht zur Ermittlung des derzeitigen Aufenthaltsortes der 17-Jährigen.

Yael wird wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter 18 Jahre - 171 cm - schlanke Statur - lange, dunkle Haare - bekleidet mit schwarzer Jacke, schwarzen Leggings, grau-weißem Strick-Poncho und grauen "UGG-Boots"

Ein Foto der vermissten Yael Meyer ist als Datei angehängt.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten bitte an das Hinweistelefon der Polizei unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jede andere Polizeidienststelle.

