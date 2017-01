POL-HH: 170117-5.Angriff auf einen Taxifahrer - Täter flüchtet

Hamburg (ots) - Tatzeit: 17.01.2017, 00:35 Uhr Tatort: Hamburg-Winterhude, Tessenowweg

Die Hamburger Polizei fahndet nach einem unbekannten Täter, der gestern Nacht einen Taxifahrer angegriffen und dabei leicht verletzt hat. Die örtliche Kripo der Region Nord, LKA 144, hat die Ermittlungen übernommen.

Der Täter ließ sich von dem Taxifahrer (74) vom Langenhorner Markt in den Tessenowweg fahren. Am Fahrtziel angekommen stieg der Fahrgast aus, ohne zu bezahlen. Außerhalb des Pkw kam es zu einem Zahlungsstreit. Der Täter schlug im weiteren Verlauf auf sein Opfer ein, welches dabei zu Boden ging. Der Mann stieg dann in das Taxi und wollte anscheinend damit flüchten; dieses misslang. Als der 74-Jährige mit seinem Handy die Polizei alarmieren wollte, riss der Täter dem Geschädigten das Telefon aus der Hand und versuchte abermals mit dem Taxi zu flüchten.

Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Aus dem Taxi wurde nichts entwendet. Das Handy konnte nicht aufgefunden werden. Eine Sofortfahndung mit sechs Streifenwagen führte nicht zur Festnahme des Räubers.

Dieser kann wie folgt beschrieben werden: - 20-30 Jahre alt - 170-180 cm groß und schlanke Figur - Schwarze Haare - Südländische Erscheinung - Bekleidet mit dunklem Mantel mit Pelzbesatz

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 4286-56789 zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.

vdA.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell