POL-HH: 170117-3. Zeugenaufruf nach Überfall auf Supermarkt in Hamburg-Harvestehude

Hamburg (ots) - Tatzeit: 16.01.2017, 20:39 Uhr Tatort: Hamburg-Harvestehude, Grindelberg

Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Täter, der gestern Abend die Filiale eines Supermarktes in Hamburg-Harvestehude überfallen hat. Das für die Region Eimsbüttel zuständige Raubdezernat des Landeskriminalamtes (LKA 134) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der 26-jährige Angestellte hatte zur Tatzeit seine Kasse abgeschlossen und befand sich mit der Kassenlade in Begleitung der 44-jährigen stellvertretenden Filialleiterin auf dem Weg in den rückwärtig gelegenen Büroraum. Als der 26-Jährige die Kassenlade im Büro abgelegt hatte, trat der maskierte Täter, dem es gelungen war, beiden Personen unbemerkt zu folgen, an die Geschädigten heran und bedrohte sie mit einer Schusswaffe. Gleichzeitig forderte er die Herausgabe des Bargeldes aus der Kassenlade. Die 44-Jährige händigte ihm daraufhin etwa 950 Euro Bargeld aus. Der Täter flüchtete im weiteren Verlauf durch den Verkaufsraum in unbekannte Richtung.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- 25-30 Jahre - ca. 180 cm - schlanke Statur - bekleidet mit dunkler Hose und olivgrünem Parka

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den unbekannten Täter abgeben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 zu melden.

Wun.

