POL-HH: 170117-1. Soko "Castle" nimmt vier mutmaßliche Einbrecher fest

Hamburg (ots) - Tatzeit: 13.01.2017- 14.01.2017 Tatort: Hamburg-Hoheluft, Hegestraße

Kriminalbeamte der Soko "Castle" haben vier mutmaßliche Einbrecher (22, 25, 40 und 46) festgenommen und mehrere Müllsäcke mit Diebesgut sichergestellt.

Im Zuge kriminalpolizeilicher Ermittlungen und Observationsmaßnahmen durch die Soko "Castle" beobachteten die eingesetzten Polizisten, dass sich drei Tatverdächtige in der Nacht vom 13.01.2017 auf den 14.01.2017 zunächst auffällig für ein Bekleidungsgeschäft in der Hegestraße interessierten. In den frühen Morgenstunden wurde letztendlich in das Geschäft eingebrochen und Kleidungsstücke im sechsstelligen Wert gestohlen.

Im Rahmen der weiteren Observationsmaßnahmen beobachteten die Polizisten, wie die drei Männer und ein weiterer Tatverdächtiger mehrere gefüllte Müllsäcke aus der Wohnanschrift eines der Verdächtigen in einen Pkw luden und anschließend in einer Garage in unmittelbarer Nähe deponierten.

Durch einen beim Bereitschaftsrichter erwirkten Durchsuchungsbeschluss wurde die Wohnung des 46-Jährigen durchsucht. Es konnte dort neben diversem Einbruchswerkzeug auch mutmaßliches Stehlgut aufgefunden werden. In der besagten Garage wurden 19 Müllsäcke mit neuwertigen Kleidungsstücken aufgefunden, die augenscheinlich aus dem Einbruch in die Boutique vom 13.01.17 stammten. Die vier Tatverdächtigen konnten vorläufig festgenommen werden. Die 25-und 40-jährigen Serben wurden einem Haftrichter zugeführt. Die anderen beiden Beschuldigten (22,46) wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Fotos der sichergestellten Müllsäcke und deren Inhalt sind dieser Meldung angehängt.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell