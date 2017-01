POL-HH: 170116-1. Öffentlichkeitsfahndung nach Raub

2 weitere Medieninhalte

Hamburg (ots) - Tatzeit: 05.12.2016, 08:25 Uhr Tatort: Hamburg-Fuhlsbüttel, Erdkampsweg

Die Polizei Hamburg fahndet mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach zwei Männern, die im Verdacht stehen, einen 50-Jährigen beraubt zu haben. Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt 14.

Der 50-jährige Geschädigte wollte am Morgen des 05.12.2016 bei der Haspa-Filiale im Erdkampsweg seine Wochenendeinnahmen einzahlen, als er plötzlich von einem unbekannten Täter vor der Bank angegriffen wurde. Der Täter drängte den Geschädigten in eine Ecke und sprühte ihm Pfefferspray in das Gesicht. Der Täter entriss dem Geschädigten die Tüte mit den Einnahmen und flüchtete gemeinsam mit seinem wartenden Komplizen in Richtung Am Schanzenberg.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden

1. Täter

- ca. 30 Jahre - 180-185 cm - südländisches Erscheinungsbild - kräftige Statur - dunkler Bart - dunkelgraue/schwarze Stoffmütze - dunkle blaue Jacke - führte ein Pfefferspray bei sich

2. Täter

- ca. 175 cm - dunkel gekleidet

Die Fahnder konnten Bilder des Tatverdächtigen aus einer Kamera sicherstellen und regten bei der Staatsanwaltschaft Hamburg die Beantragung einer Öffentlichkeitsfahndung an. Zwei Fotos sind dieser Meldung als Datei angehängt. Hinweise bitte an die Verbindungsstelle im Landeskriminalamt unter 4286-56789.

Die Bilder sind dieser Pressemitteilung als Anlage beigefügt

