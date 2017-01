POL-HH: 170115-4. Mutmaßlicher Fahrraddieb festgenommen und dem Haftrichter zugeführt

Hamburg (ots) - Tatzeit: 14.01.2016, 21:15 Uhr Tatort: Hamburg-Eimsbüttel, Gorch-Fock-Straße

Beamte des Polizeikommissariates 17 konnten durch die Unterstützung einer Zeugin einen 54-jährigen mutmaßlichen Fahrraddieb vorläufig festnehmen.

Die Zeugin hatte beobachtet, wie sich der Tatverdächtige in auffälliger Weise an ein abgestelltes Fahrrad zu schaffen machte. Zu diesem Zeitpunkt konnte die Zeugin einen kleinen Bolzenschneider neben dem knienden Tatverdächtigen erkennen. Nachdem der Mann die Zeugin bemerkte, begab er sich zügig zu Fuß in Richtung Hohe Weide.

Die 36-jährige Zeugin verständigte die Polizei und verfolgte den mutmaßlichen Fahrraddieb.

Als die Polizeibeamten eintrafen, konnte die Zeugin eine detaillierte Täterbeschreibung abgeben. Der mutmaßliche Täter wurde schließlich von der Besatzung des Funkstreifenwagen 17/1 und Kräften der DE 351 im Bereich Bogenstraße angehalten und vorläufig festgenommen.

Bei der Durchsuchung des 54-jährigen Tatverdächtigen fanden die Beamten diverses Aufbruchwerkzeug. Die Gegenstände wurden sichergestellt; der Tatverdächtige dem PK 17 zugeführt.

Kriminalbeamte der Arbeitsrate Fahrraddiebstahl setzten die Ermittlungen fort. Der kriminalpolizeilich bereits auffällige Beschuldigte machte keine Aussage. Im Anschluss wurde der 54-jährige Pole einem Haftrichter zugeführt.

Schö.

