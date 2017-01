POL-HH: 170113-1. Einbrecher in Hamburg-Bramfeld festgenommen

Hamburg (ots) - Tatzeit: 12.01.2017, 17:42 Uhr Tatort: Hamburg-Bramfeld, Bauernrosenweg

Beamte des Polizeikommissariates 36 haben einen 39-jährigen Serben vorläufig festgenommen, der verdächtigt wird, einen Einbruch in ein Einfamilienhaus begangen zu haben. Einem Komplizen gelang die Flucht.

Der 19-jährige Geschädigte hörte im Erdgeschoss ein verdächtiges "Knacken" und bemerkte die Täter. Diese hebelten gerade ein Fenster auf und drangen dann in das Haus ein. Der Geschädigte lief sofort in das Obergeschoss, schloss sich in seinem Zimmer ein und verständigte die Polizei.

Kurz darauf verließen die Täter das Haus wieder und wollten flüchteten. In diesem Moment trafen die ersten Polizisten am Tatort ein. Der 39-Jährige konnte noch in der Nähe des Tatortes vorläufig festgenommen werden. Sein Mittäter entkam unerkannt.

Beamte der Soko Castle setzten die Ermittlungen fort. Ob die Täter etwas erbeuteten ist noch unklar.

Der Tatverdächtige wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung dem Amtsgericht Hamburg zugeführt. Die Ermittlungen der Soko Castle dauern an.

Le.

