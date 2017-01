POL-HH: 170111-3. Rentnerin in Hamburg - Eppendorf bestohlen - drei Festnahmen

Hamburg (ots) - Tatzeit: 10.01.2017, 13:30 Uhr Tatort: Hamburg-Eppendorf, Heilwigstraße

Beamte des Polizeikommissariates 23 haben unterstützt durch aufmerksame Zeugen zwei Männer und einen Heranwachsenden vorläufig festgenommen, denen vorgeworfen wird, eine Rentnerin (84) bestohlen zu haben.

Die Rentnerin war auf dem Weg nach Hause und hatte gerade die Haustür aufgeschlossen und ihre Aktentasche kurz abgestellt. In diesem Moment drückte einer der Täter die Tür weiter auf und ein zweiter ergriff die Tasche der Frau. Anschließende flüchtete das Trio in Richtung des Bahnhofes in der Kellinghusenstraße.

Bauarbeiter einer nahegelegenen Baustelle hörten die Hilferufe der Frau und nahmen die Verfolgung der Flüchtenden auf. Im Bahnhof Kellinghusenstraße konnten die aus Polen stammenden Bauarbeiter die Tatverdächtigen mit Unterstützung eines Mitarbeiters der Hamburger Hochbahn festhalten und den kurz darauf eintreffenden Polizisten übergeben. Bei einem der Tatverdächtigen (37) wurde ein griffbereites Taschenmesser gefunden. Einer seiner Komplizen (36) hatte diverse Schmuckstücke dabei.

Beamte des Landeskriminalamtes 134 übernahmen die kriminalpolizeilichen Maßnahmen. Die Schmuckstücke konnten bisher noch nicht zugeordnet werden. Hierzu dauern die Ermittlungen an. Bei einem der Tatverdächtigen wurde allerdings noch ein gestohlenes Mobiltelefon gefunden. Dieses konnten die Kriminalbeamten bereits einem Diebstahl in einer U-Bahn zuordnen.

Die drei 19, 36 und 37 Jahre alten Chilenen wurden dem Amtsgericht Hamburg zugeführt.

Le.

