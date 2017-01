POL-HH: 170106-2. Zuführung nach versuchtem Tötungsdelikt am Neujahrsmorgen

Hamburg (ots) - Tatzeit: 01.01.2017, 6:00 Uhr Tatort: Hamburg-Farmsen-Berne, Traberweg

Eine 33-jährige Estin ist wegen eines versuchten Tötungsdelikts zum Nachteil ihres Lebensgefährten am Neujahrsmorgen dem Haftrichter zugeführt worden. Die Mordkommission (LKA 41) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Tatverdächtige und ihr 50-jähriger Lebensgefährte befanden sich am Neujahrsmorgen in der gemeinsamen Wohnung im Traberweg. In der Wohnung kam es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen der Estin und dem Serben. Nachdem die Auseinandersetzung beendet war, legte sich der spätere Geschädigte schlafen. Die 33-Jährige stach in dieser Situation auf den Geschädigten ein und verletzte ihn am Hals. Anschließend begab sich der Geschädigte in ein Krankenhaus. Er wurde notoperiert und befindet sich derzeit noch im Krankenhaus.

Die Beschuldigte wurde am 05.01.2017 einem Haftrichter zugeführt, der einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes erließ.

