POL-HH: 170105-4. Zuführung nach Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge

Teile des gefundenen BtM Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Zeit: 04.01.2017, 07:49 Uhr Orte: Hamburg-Winterhude, Wesselyring und Hamburg-Uhlenhorst, Zimmerstraße

Ein 30-jähriger Deutscher und eine 23-jährige Deutsche stehen im Verdacht, gewerbsmäßig Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge betrieben zu haben. Der Mann wurde dem Haftrichter zugeführt.

Am Morgen des 04.01.2017 kam es in einer unbewohnten Wohnung im Wesselyring zu einem Polizeieinsatz. In der Wohnung, die offiziell von der 23-Jährigen angemietet ist, war ein Rauchmelder offenbar aufgrund einer Fehlfunktion aktiviert worden. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden in der Wohnung auf Betäubungsmittel in nicht geringer Menge aufmerksam, die sichergestellt wurden. Hierbei handelt es sich um ca. 9 kg Amphetamine, ca. 12 kg Marihuana und ca. 400 Gramm Haschisch.

In der Wohnung im Wesselyring wurden persönliche Unterlagen des 30-Jährigen aufgefunden. Der Mann ist aktuell Insasse im offenen Vollzug der JVA Glasmoor. Ermittlungen des Landeskriminalamtes 62 ergaben, dass der 30-jährige Freigänger offenbar unangemeldet in der Zimmerstraße wohnt. Am 05.01.2017 konnten Beamte des Drogendezernats den Beschuldigten beim Verlassen dieser Wohnung beobachten. Der 30-Jährige begab sich zu der als Betäubungsmittelbunker genutzten Wohnung im Wesselyring und wurde dort vorläufig festgenommen. Er führte einen passenden Schlüssel für die Bunkerwohnung bei sich.

Im Rahmen der Durchsuchung der Wohnung in der Zimmerstraße wurden weitere 10 Kilogramm Marihuana sowie 100 Gramm Haschisch aufgefunden und sichergestellt. Zudem wurden 3015 Euro Bargeld, die der 30-Jährige bei sich führte, beschlagnahmt.

Der Beschuldigte wurde dem Haftrichter zugeführt.

Uh.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell