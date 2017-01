POL-HH: 170105-3. Ehrlicher Finder gibt hohe Bargeldsumme ab

Hamburg (ots) - Zeit: 04.01.2017, 20:15 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet

Ein ehrlicher Finder hat gestern Abend eine Brieftasche mit fast 6000 Euro am Polizeikommissariat 41 abgegeben.

Der 54-jährige Geschädigte hatte am Jungfernstieg ein Taxi bestiegen und sich nach Hause fahren lassen. Dort angekommen stellte der Geschädigte den Verlust seiner Brieftasche fest und begab sich zum Polizeikommissariat 36, um dort eine Anzeige zu erstatten.

Zeitgleich meldete sich ein Taxifahrer am Polizeikommissariat 41 und gab eine Brieftasche mit fast 6000 Euro Bargeld ab. Der Geschädigte konnte schließlich am Polizeikommissariat 41 glücklich sein Portemonnaie wieder in Empfang nehmen.

