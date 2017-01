POL-HH: 170102-2. Eine Festnahme nach Sexualdelikt in Hamburg-Winterhude

Hamburg (ots) - Tatzeit: 22.12.2016, 02:30 Uhr Tatort: Hamburg-Winterhude, Tessenowweg

Polizeibeamte haben am 30.12.2016 einen 21-jährigen Ägypter vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, zur Tatzeit in Hamburg-Winterhude sexuelle Handlungen an einer 14-Jährigen gegen ihren Willen vorgenommen zu haben.

Umfangreiche Ermittlungen des für die Bearbeitung von Sexualdelikten zuständigen Landeskriminalamts 42 und der Staatsanwaltschaft Hamburg hatten ergeben, dass die 14-Jährige auf einer Toilette am Tatort von dem ihr bekannten Tatverdächtigen zunächst bedrängt wurde. Dort verlangte der Tatverdächtige von ihr sexuelle Handlungen, die von der 14-Jährigen jedoch abgelehnt wurden. Daraufhin zerrte der 21-Jährige sie in ein Zimmer und nahm dort gegen ihren Willen sexuelle Handlungen vor.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte der 21-Jährige als Tatverdächtiger identifiziert und am 30.12.2016 vorläufig festgenommen werden.

Er wurde einem Haftrichter zugeführt, der Haftbefehl gegen ihn erließ.

Wun.

