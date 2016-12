POL-HH: 161230-3. Mutmaßliche Einbrecher in Hamburg-Meiendorf festgenommen

Hamburg (ots) - Tatzeit: 29.12.2016, 17:15 Uhr Tatort: Hamburg-Meiendorf, Dompfaffenweg

Polizeibeamte haben gestern zwei Albaner (22, 24) wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls vorläufig festgenommen. Ein mutmaßlicher Komplize konnte unerkannt entkommen. Die Soko Castle führte die Tatverdächtigen einem Haftrichter vor.

Zivile Beamte des Polizeikommissariates 38 beobachteten drei Tatverdächtige im Bereich des U-Bahnhofes Berne. Auffällig war, dass zwei der Männer mehrfach Grundstücke betraten und diese erst nach mehreren Minuten wieder verließen. Der dritte Tatverdächtige blieb vor den Grundstücken stehen und sicherte die Umgebung.

Kurze Zeit später begaben sich die drei Männer zum Bahnhof Berne und stiegen dort in die U-Bahn in Richtung Ohlsdorf. Am Bahnhof Volksdorf verließen die mutmaßlichen Einbrecher die Bahn. Dort entdeckten sie die eingesetzten Beamten und flüchteten sofort.

Im Rahmen einer Sofortfahndung mit 11 Funkstreifenwagen konnten zwei der mutmaßlichen Einbrecher vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der Personen konnten die Fahnder Einbruchswerkzeug sowie vermutliches Diebesgut sicherstellen.

Die beiden Albaner wurden dem Polizeikommissariat 38 zugeführt. Hier übernahm die Soko Castle die weiteren Ermittlungen. Den Beschuldigten wurde rechtliches Gehör angeboten. Anschließend wurden sie erkennungsdienstlich behandelt und einem Haftrichter zugeführt.

Im Verlauf des Einsatzes wurde ein Einbruch im Dompfaffenweg der Polizei gemeldet. Ob es einen Zusammenhang mit den festgenommenen Personen gibt, wird überprüft.

Die weiteren Ermittlungen, auch nach dem Mittäter, dauern an.

Schö.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell