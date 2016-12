POL-HH: 161228-4. Mutmaßlicher Kfz-Aufbrecher dem Haftrichter zugeführt

Hamburg (ots) - Tatzeit: 27.12.2016, 03:30 Uhr Tatort: Hamburg-Horn, Am Schiffbeker Berg

Polizeibeamte des Polizeikommissariates 42 haben einen 29-jährigen Serben wegen des Verdachts des Kfz-Aufbruchs vorläufig festgenommen. Das örtlich zuständige Landeskriminalamt 162 übernahm die Ermittlungen.

Einer Streifenwagenbesatzung fielen zwei verdächtige Männer mit Sporttaschen in der Horner Landstraße auf. Als diese den Streifenwagen bemerkten, flüchteten die Verdächtigen. Im Rahmen einer Sofortfahndung konnten die Polizisten in der Straße Am Schiffbeker Berg einen aufgebrochenen Transporter feststellen. In direkter Nähe fand man diverses Werkzeug, welches vermutlich aus dem Transporter stammte. Einer der zuvor Geflüchteten konnte schließlich Am Schiffbeker Berg angetroffen werden. In der von dem Verdächtigen mitgeführten Tasche fanden die Polizisten bei der Durchsuchung ebenfalls diverses Werkzeug. Der 29-jährige Serbe wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeikommissariat 42 zugeführt. Die Fahndung nach dem Begleiter aus der Horner Landstraße verlief negativ.

Beamte des LKA 162 boten dem Beschuldigten rechtliches Gehör an. Anschließend wurde er einem Haftrichter zugeführt.

vdA.

