POL-HH: 161228-3. Festnahme von zwei Einbrechern in Hamburg-Horn

Hamburg (ots) - Tatzeit: 27.12.2016, 19:38 Uhr Tatort: Hamburg-Horn, Dunckersweg

Beamte des Polizeikommissariates 42 haben gestern Abend zwei aus Georgien stammende Männer (36, 25) wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls vorläufig festgenommen. Die Soko "Castle" hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte zur Tatzeit zwei Personen, die sich auffällig verhielten und vernahm wenig später Aufbruchgeräusche aus Richtung einer im Hochparterre befindlichen Wohnung. Er alarmierte daraufhin die Polizei, die kurze Zeit später mit mehreren Streifenwagen am Tatort eintraf. Die Beamten umstellten das Gebäude und konnten die beiden Tatverdächtigen in der Wohnung vorläufig festnehmen. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die Männer auf den Balkon der Wohnung geklettert waren und die Balkontür aufgehebelt hatten. Die Beamten konnten im weiteren Verlauf bei den Tatverdächtigen aus der Wohnung stammendes Stehlgut auffinden und sicherstellen.

Weitere Ermittlungen der Soko "Castle" ergaben, dass der 25-jährige Georgier bereits als Einbrecher in Österreich in Erscheinung getreten ist. Nun wird durch die Soko "Castle" geprüft, ob die Tatverdächtigen für weitere Einbruchstaten in Frage kommen.

Die beiden Tatverdächtigen wurden nach erkennungsdienstlicher Behandlung dem Haftrichter zugeführt.

Wun.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell