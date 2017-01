POL-FL: FL: Feuer in Mehrfamilienhaus - zwei leichtverletzte Personen

Flensburg (ots) - In der Nacht zu Dienstag ist gegen 03:50 Uhr ein Feuer in einer Erdgeschosswohnung in der Flensburger Königstraße ausgebrochen. Der 27-jährige Mieter konnte sich unverletzt in´s Freie retten. Zwei Bewohner des Hauses erlitten leichte Atemwegsreizungen und wurden vor Ort durch Rettungskräfte versorgt.

Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar, zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Brandursache ist unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

