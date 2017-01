POL-FL: Sankt Peter-Ording - Einbruch in Museum - Zeugen gesucht!

Sankt Peter-Ording (ots) - Sankt Peter-Ording - Das Museum der Landschaft Eiderstedt in der Olsdorfer Straße wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, um 00.54 Uhr, von Einbrechern heimgesucht. Um in die Räumlichkeiten des Museums zu gelangen, öffneten der oder die unbekannten Täter gewaltsam ein rückwärtiges Fenster. Aus dem Empfangsbereich wurde ein PC iMac entwendet.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 zu melden.

