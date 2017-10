POL-RBK: Wermelskirchen - ein Leichtverletzter am Stop-Zeichen

Wermelskirchen (ots) - Ein 41-jähriger Kölner ist am Montagvormittag (09.10.) an der Autobahnabfahrt verletzt worden.

Er fuhr gegen 10.30 Uhr mit seinem Ford aus Richtung Dortmund kommend an der Ausfahrt Wermelskirchen ab. Da er nach rechts in Richtung Wermelskirchen abbiegen wollte, hielt er ordnungsgemäß an dem Stop-Zeichen vor der Straße Hünger an.

Ein nachfolgender 60-jähriger Essener am Steuer eines Klein-Lkw Citroen erkannte das zu spät und fuhr auf. Dabei verletzte sich der Kölner. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus. Der Sachschaden wurde auf 3.000 Euro geschätzt. (rb)

