POL-RBK: Bergisch Gladbach - verletzter Junge gesucht

Bergisch Gladbach (ots) - Ein etwa 10 Jahre alter Junge ist am Montagmittag (09.10.) in Sand verletzt worden. Als die Polizei eintraf, war er nicht mehr vor Ort.

Um 13.40 Uhr hielt der Linienbus 453 von Herkenrath/Sand in Richtung Innenstadt an der Haltestelle Feldstraße an. Gleichzeitig war der Bus in Gegenrichtung kurz vor der Haltestelle auf der Feldstraße unterwegs.

Der Junge lief hinter dem stehenden Bus auf die Straße. Der 32-jährige Fahrer des bereits sehr langsam fahrenden Busses musste trotzdem noch eine Gefahrenbremsung durchführen. Es kam zu einer leichten Berührung zwischen Bus und dem Jungen, wobei dieser vermutlich verletzt wurde. Der 32-Jährige kümmerte sich sofort um ihn. Doch bevor die Polizei an der Unfallstelle war, ging der Junge in Richtung Schreibersheide weg. Er war etwa 10-11 Jahre alt, hatte blonde Haare und trug eine schwarze Brille.

Durch die Vollbremsung rutschte im Bus ein Säugling vom Schoß der Mutter und erlitt eine Kopfverletzung. Der Rettungsdienst brachte das kleine Mädchen zusammen mit seiner geschockten Mutter ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen erlitt das Kind leichtere Verletzungen.

Die Polizei RheinBerg sucht jetzt den verletzten Jungen. Er oder seine Eltern werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat unter 02202 205-0 in Verbindung zu setzen. (rb)

